Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Армия и оружие
ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем
В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Спорт
Крюгер оценил победу в последней гонке «Тур де Ски»
26-летний норвежский лыжник и двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер оценил победу в заключительной гонке финального масс-старта в гору на "Тур де Ски".
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Гаджеты
Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета
По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
Религия
Медведев с супругой встретил Рождество в храме Христа Спасителя
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, что поучаствовать в рождественском богослужении.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Армия и оружие
Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку
Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил о подготовке механизма вывода иностранных войск из страны.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Политика
Иран снял ограничения со своей ядерной программы
Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Кино
Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году
В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Футбол
«Ризеспор» объявил о переходе Гармаша из киевского «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в Турции.
Политика
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
Здоровье
Специалисты назвали признаки того, что у человека нет онкологии
Медицинскими специалистами определены и названы признаки того, что у человека нет онкологических заболеваний.
Футбол
Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Авто
Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового» вертолета
Airbus ACH130 в новом варианте представляет собой роскошный частный воздушный транспорт.
Армия и оружие
Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности
Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Происшествия
Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО
Накануне Таганский суд Москвы посадил Татьяну Морозову под домашний арест, а Марина Рудницкая по решению суда отправилась на 2 месяца в СИЗО.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии
Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
Гаджеты
Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM
Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.