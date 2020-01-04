Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

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Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

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Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русскомвчера в 03:26

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
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ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем

В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Спорт

Крюгер оценил победу в последней гонке «Тур де Ски»

26-летний норвежский лыжник и двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер оценил победу в заключительной гонке финального масс-старта в гору на "Тур де Ски".
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Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
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Гаджеты

Huawei начала бета-тестирование EMUI 10 для трех смартфонов и планшета

По данным источника, накануне Huawei открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех своих смартфонов и планшета.
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Религия

Медведев с супругой встретил Рождество в храме Христа Спасителя

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, что поучаствовать в рождественском богослужении.
Газета.Ru 16:44
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня вчера в 23:10
Армия и оружие

Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку

Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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В США рассказали о «российской угрозе» для натовских стелсов

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Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил о подготовке механизма вывода иностранных войск из страны.
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Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
iXBT.com 18:42
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 08:19
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«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
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Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com 18:11
Кино

Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году

В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Невские Новости 04 января в 20:36
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«Ризеспор» объявил о переходе Гармаша из киевского «Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в Турции.
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В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
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Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
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Специалисты назвали признаки того, что у человека нет онкологии

Медицинскими специалистами определены и названы признаки того, что у человека нет онкологических заболеваний.
Ugpressa.ru 15:47
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Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»

Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
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Aston Martin объединяется с Airbus для выпуска «нового» вертолета

Airbus ACH130 в новом варианте представляет собой роскошный частный воздушный транспорт.
Дни24 04 января в 06:16
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Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности

Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
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Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 04 января в 09:19
Происшествия

Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Накануне Таганский суд Москвы посадил Татьяну Морозову под домашний арест, а Марина Рудницкая по решению суда отправилась на 2 месяца в СИЗО.
Наша версия вчера в 07:46
Армия и оружие

Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии

Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
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Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM

Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
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