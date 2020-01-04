Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Армия и оружие
Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате $1,325 млрд.
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.
Авто
Mercedes-Benz отзывает около 750 тысяч авто из-за люков
Пресс-служба немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz объявила о начале отзывной компании около 750 тыс. легковых транспортных средств в США, из-за обнаруженной проблемы с панорамным люком.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна вернулась к актеру из Америки в Москву
Власова отметила, что Джигарханян живо интересуется о ее американской жизни.
Хоккей
Дэвид Куинн: Шестеркин заслужил эту возможность
Добавим, что в текущем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 встречах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив в них 43 шайбы.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Экономика
PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Гаджеты
Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в СБ ООН
США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался приехать на заседание Совбеза ООН в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Наука
Российские ученые обсудят приборы и методы развития астрономии в КЧР
Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Культура