Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru05 января в 01:46

В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 18:38
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

РИА Новости вчера в 07:05
Армия и оружие

Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Религия

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:10
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце – 2» стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате $1,325 млрд.
Известия вчера в 23:54
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.
РИА Новости 05 января в 00:18
Авто

Mercedes-Benz отзывает около 750 тысяч авто из-за люков

Пресс-служба немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz объявила о начале отзывной компании около 750 тыс. легковых транспортных средств в США, из-за обнаруженной проблемы с панорамным люком.
Car.ru 00:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна вернулась к актеру из Америки в Москву

Власова отметила, что Джигарханян живо интересуется о ее американской жизни.
Телепрограмма 00:57
Хоккей

Дэвид Куинн: Шестеркин заслужил эту возможность

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний голкипер вышел на лед в 23 встречах АХЛ, одержав 15 побед и пропустив в них 43 шайбы.
Советский спорт вчера в 15:57
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК 05 января в 23:41
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском вчера в 03:21
Экономика

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
РБК 01:00
Авто

На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Tvoe-avto.com 04 января в 03:23
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Гаджеты

Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 05 января в 03:42
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ вчера в 11:33
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в СБ ООН

США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался приехать на заседание Совбеза ООН в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Радио Sputnik 01:23
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Наука

Российские ученые обсудят приборы и методы развития астрономии в КЧР

Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
ТАСС Наука 04 января в 02:06
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
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