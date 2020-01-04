Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Авто
Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»
Происшествия
Восемь человек погибли в результате пожара в Подмосковье
Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района.
Политика
Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции
В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
Происшествия
У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Футбол
«Челси» заплатил больше € 30 млн за увольнение Конте
«Челси» заплатил больше 90 млн фунтов уволенным тренерам в качестве компенсаций с 2004 года.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Гаджеты
Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор
Космос
Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Политика
Россия опустилась на три места в индексе паспортов
С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Футбол
Экс-игрок сборной России вступил в воронежский «Факел»
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Музыка
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Политика
Иран отказался от ограничений ядерного соглашения
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Футбол
«Эспаньол» отказался от покупки Смолова
Армия и оружие
Подвиг 9-ой роты: как проходил бой у высоты 3234 в Афганистане
Путешествия
Аксенов рассказал, что украинцы не считают Крым захваченным
Крым в прошлом году посетило 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года.
Автоспорт
Россиянин Васильев сошел с «Дакара» из-за возгорания автомобиля
Россиянин Владимир Васильев, выступающий на Mini за команду X-raid G-Energy, сошел с "Дакара" по ходу третьего этапа из-за возгорания автомобиля, сообщается на официальном сайте ралли, проходящего в Саудовской Аравии.
Авто
Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей в США
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Культура
Создатель «Мандалорца» опроверг главную фанатскую теорию о малыше Йоде
Малыш Йода прошел ДНК-тест: оказалось, что он на 100% не тот, за кого его принимают многие зрители.