Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известиявчера в 03:38

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русскомвчера в 03:26

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ruвчера в 01:46

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБКвчера в 02:55

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 04 января в 10:34
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию

Инфорос вчера в 14:58
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер.
ТАСС 17:49
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru вчера в 18:46
Кино

Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»

Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.
Афиша Daily 07:19
Общество

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество.
RT на русском 19:57
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник выросла до $1588,13 за унцию.
ТАСС 10:54
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо 06:15
Гаджеты

Драйвер NVIDIA Game Ready с поддержкой сглаживания VRSS для VR и другими нововведениями

NVIDIA приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе новый драйвер Game Ready Driver, который включает свежие возможности, призванные улучшить игровое окружение и виртуальную реальность.
3DNews 20:55
Кино

Раскрыты детали сюжета следующих «Звездных войн»

Скорее всего, фильм даст начало не трилогии, а серии картин, связанным между собой сюжетом.
Культуромания вчера в 08:19
Космос

Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

Комсомольская правда 10:49
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Политика

В Иране пообещали США «второй Вьетнам»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Рамблер 10:24
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Немецкое издание отмечает, что польский сейм планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».
Известия 19:32
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ 18:26
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru вчера в 08:37
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
iXBT.com 18:42
Политика

Генсек ООН обеспокоен выборами главы Нацсобрания Венесуэлы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы.
RT на русском 17:54
Армия и оружие

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости 16:32
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru 04:07
Шоу-бизнес

Светлана Лобода тепло поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения

Кстати, Тилль Линдеманн сегодня отмечает свой день рождения, и Лобода не забыла его поздравить.
Bimru.ru вчера в 08:18
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Происшествия

В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Российская газета 00:51
Политика

У Ирана никогда не будет ядерного оружия, заявил Трамп

Политик заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал лидер США.
Мойка78 11:22
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия 18:53
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