Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака
Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил в понедельник журналистам министр обороны США Марк Эспер.
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник выросла до $1588,13 за унцию.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Гаджеты
Драйвер NVIDIA Game Ready с поддержкой сглаживания VRSS для VR и другими нововведениями
NVIDIA приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе новый драйвер Game Ready Driver, который включает свежие возможности, призванные улучшить игровое окружение и виртуальную реальность.
Кино
Раскрыты детали сюжета следующих «Звездных войн»
Скорее всего, фильм даст начало не трилогии, а серии картин, связанным между собой сюжетом.
Космос
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Политика
В Иране пообещали США «второй Вьетнам»
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Немецкое издание отмечает, что польский сейм планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».
Экономика
Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика
Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Политика
Генсек ООН обеспокоен выборами главы Нацсобрания Венесуэлы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы.
Армия и оружие
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода тепло поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения
Кстати, Тилль Линдеманн сегодня отмечает свой день рождения, и Лобода не забыла его поздравить.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже
В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Политика
У Ирана никогда не будет ядерного оружия, заявил Трамп
Политик заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал лидер США.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.