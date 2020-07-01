Россия почти вдвое сократила транзит газа в Европу через Украину в сравнении с первым полугодием 2019 года. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Оператор ГТС Украны» (ОГТСУ).

Транзит российского газа через Украину сократился на 45% за полгода

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Экстренное обновление Windows 10 вышло на 2 недели раньше стандартного, которое нагрянет 14 июля. 14

Здоровье Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. 15

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Шоу-бизнес Меган Маркл выдвинула обвинения против королевы Елизаветы Меган Маркл выдвинула обвинения против королевы Елизаветы Меган Маркл обвинила королевскую семью, и в частности королеву Елизавету, в своем нервном срыве.

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 116

Футбол Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».

Политика МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга. 2

Общество Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.

Общество Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса – лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар". 183

Экономика «Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 173