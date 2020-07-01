Энергетика

Новый ДеньНовый ДеньТранзит российского газа через Украину сократился на 45% за полгода

Россия почти вдвое сократила транзит газа в Европу через Украину в сравнении с первым полугодием 2019 года. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Оператор ГТС Украны» (ОГТСУ).
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Транзит газа через ГТС Украины в первом полугодии упал на 45%

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Украина впервые осуществила поставку газа в Румынию

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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта

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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

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Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10

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