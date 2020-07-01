Россия почти вдвое сократила транзит газа в Европу через Украину в сравнении с первым полугодием 2019 года. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Оператор ГТС Украны» (ОГТСУ).

Транзит российского газа через Украину сократился на 45% за полгода

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