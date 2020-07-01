Энергетика

Новый ДеньНовый ДеньТранзит российского газа через Украину сократился на 45% за полгода

Россия почти вдвое сократила транзит газа в Европу через Украину в сравнении с первым полугодием 2019 года. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Оператор ГТС Украны» (ОГТСУ).
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Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%

Газета.Ruвчера в 14:22

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Известиявчера в 06:44

Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24%

RT на русскомвчера в 13:42

Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24% с начала года

ТАССвчера в 14:31

Украина увеличила импорт голубого топлива из стран Евросоюза

REGNUMвчера в 13:53

Назван объем транзита российского газа через Украину в первом полугодии

Rambler News Serviceвчера в 07:42

Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24%

Взгляд.рувчера в 13:48
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Кино

Запрет ЕС не помешает съёмкам сериала «Сокол и Зимний солдат»

Вашингтон, 1 июля 2020, 04:30 — REGNUM Запрет на посещение стран Евросоюза жителями США из-за эпидемии коронавируса не помешает проведению съёмок будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
REGNUM 30 июня в 21:30
Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель

По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 07:14
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Здоровье

За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае

За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com вчера в 09:08
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
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Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
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Наука

В рибосоме найден новый сайт связывания антибиотика

Обнаруженный новый структурный мотив ингибитора синтеза белка и новый сайт связывания антибиотика на рибосоме могут быть полезны для разработки новых антибактериальных препаратов.
Naked Science 29 июня в 11:02
Футбол

Отец Гризманна резко высказался в адрес Сетьена, назвав его пассажиром

Ален Гризманн, отец форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, высказался в адрес главного тренера каталонского клуба Кике Сетьена.
Матч ТВ вчера в 08:32
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
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Авто

Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы

Обновленный Hyundai Santa Fe появится в странах Старого Света в сентябре 2020 года, старт продаж на американском рынке намечен на конец нынешнего года.
Новые автомобили 01:44
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Кино

Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
Кавказский узел 30 июня в 16:41
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Общество

Поправки в Конституцию поддержали 82% саратовских избирателей

Поправки в Конституцию России поддержали 1,2 млн жителей Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:22
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Политика

В Красноярском крае за поправки проголосовали более 70% избирателей

За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,10% жителей Красноярского края, против – 28,97%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
ТВК вчера в 22:13
Авто

В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
Car.ru 30 июня в 13:16
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Шоу-бизнес

Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске

Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно.
News.ru вчера в 23:35
Армия и оружие

Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов

Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
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Футбол

Лэмпард раскритиковал игроков «Челси» за поражение «Вест Хэму»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча с «Вест Хэмом» (2:3) в 32-м туре АПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:31
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
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Политика

Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию

73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.
Ведомости вчера в 13:05
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

Германия стала председателем Совета Евросоюза

С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года.
News.ru вчера в 04:40
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Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
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Общество

В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы

«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Московской области.
RT на русском вчера в 22:40
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