Энергетика
Новый ДеньТранзит российского газа через Украину сократился на 45% за полгода
Россия почти вдвое сократила транзит газа в Европу через Украину в сравнении с первым полугодием 2019 года. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Оператор ГТС Украны» (ОГТСУ).
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Назван объем транзита российского газа через Украину в первом полугодии
Rambler News Serviceвчера в 07:42
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Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Кино
Запрет ЕС не помешает съёмкам сериала «Сокол и Зимний солдат»
Вашингтон, 1 июля 2020, 04:30 — REGNUM Запрет на посещение стран Евросоюза жителями США из-за эпидемии коронавируса не помешает проведению съёмок будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат».
REGNUM 30 июня в 21:30
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель
По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 07:14
Здоровье
За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com вчера в 09:08
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа вчера в 23:17
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Наука
В рибосоме найден новый сайт связывания антибиотика
Обнаруженный новый структурный мотив ингибитора синтеза белка и новый сайт связывания антибиотика на рибосоме могут быть полезны для разработки новых антибактериальных препаратов.
Naked Science 29 июня в 11:02
Футбол
Отец Гризманна резко высказался в адрес Сетьена, назвав его пассажиром
Ален Гризманн, отец форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, высказался в адрес главного тренера каталонского клуба Кике Сетьена.
Матч ТВ вчера в 08:32
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы
Обновленный Hyundai Santa Fe появится в странах Старого Света в сентябре 2020 года, старт продаж на американском рынке намечен на конец нынешнего года.
Новые автомобили 01:44
Кино
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню", премьера которого состоялась сегодня в США, точно изображает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов.
Кавказский узел 30 июня в 16:41
Общество
Поправки в Конституцию поддержали 82% саратовских избирателей
Поправки в Конституцию России поддержали 1,2 млн жителей Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:22
Политика
В Красноярском крае за поправки проголосовали более 70% избирателей
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,10% жителей Красноярского края, против – 28,97%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
ТВК вчера в 22:13
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
Car.ru 30 июня в 13:16
Шоу-бизнес
Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске
Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно.
News.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов
Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
Футбол
Лэмпард раскритиковал игроков «Челси» за поражение «Вест Хэму»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча с «Вест Хэмом» (2:3) в 32-м туре АПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:31
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Политика
Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию
73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.
Ведомости вчера в 13:05
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Германия стала председателем Совета Евросоюза
С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года.
News.ru вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Общество
В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы
«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Московской области.
RT на русском вчера в 22:40