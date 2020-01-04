Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

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Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

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Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

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