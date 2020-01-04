Объемы транзита российского газа через территорию Украину в первые дни 2020 года сократился в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет «Оператора ГТС Украины». Отмечается, что в декабре прошлого года через ГТС Украину в среднем прокачивалось 261 млн кубометров голубого топлива.

Транзит российского газа через Украину сократился в пять раз

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