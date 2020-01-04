Энергетика

Рифей-ПермьРифей-ПермьТранзит российского газа через Украину сократился в пять раз

Объемы транзита российского газа через территорию Украину в первые дни 2020 года сократился в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет «Оператора ГТС Украины». Отмечается, что в декабре прошлого года через ГТС Украину в среднем прокачивалось 261 млн кубометров голубого топлива.
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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

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Агентство нефтегазовой информации04 января в 01:00

Украина отчиталась по газовому транзиту

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Коммерсантъ04 января в 00:21

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

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Украина выполняет заявки «Газпрома» на транзит газа в полном объеме

ТАСС03 января в 12:00

Объем транзита российского газа через Украину сократился с начала 2020 года

REGNUM04 января в 01:22
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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 17:52
Энергетика

Режим «паника»: цены на бензин в новом году снова вырастут

Не заглохнет В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году.
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Россия сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией на МЧМ-2021

Стал известен состав групп молодежного чемпионата мира-2021 года.
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Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году

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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал крупную победу над выступающим в Лиге 2 клубом «Порт Вэйл» — 4:1. В составе победителей отличилисьАлександр Зинченко, Серхио Агуэро, Тейлор Харвуд-Беллис и Фил Фоден.
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Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
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Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране

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