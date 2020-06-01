Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняТранзит российского газа через Украину сократился вдвое

Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года.
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Транзит газа через Украину сократился почти вдвое

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ПРАЙМ30 мая в 05:55
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