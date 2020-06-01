Энергетика
Политика СегодняТранзит российского газа через Украину сократился вдвое
Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года.
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Транзит газа через Украину по новому договору с «Газпромом» достиг 20 млрд кубометров
Экономика сегодня30 мая в 10:21
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Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
Общество
Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
РИА Новости 08:11
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Общество
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
RT на русском вчера в 19:57
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Авто
Китайская BYD будет поставлять батареи для электромобилей Ford
REUTERS / Aly Song Согласно публикации, китайский филиал Ford подал совместно с Changan Automobile заявку в регулирующий орган с целью получения разрешения правительства на создание подключаемого гибридного автомобиля, оснащённого батареями производства BYD.
3DNews 06:35
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Футбол
Месси не сможет бесплатно уйти из «Барселоны» этим летом
Форвард "Барселоны" Лионель Месси уже не сможет бесплатно уйти из клуба этим летом.
Soccer.ru 07:38
Футбол
Малафеев: «Агент Ахметова сказал мне, что вертел наш „Зенит“»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о переговорах с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы хавбека столичного ЦСКА Ильзата Ахметова.
Евро-футбол.ру 06:49
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском 07:01
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Религия
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса
Чебоксарская и Чувашская епархия РПЦ сообщила о смерти своего главы, митрополита Варнавы (Кедрова).
Инфо24 03:44
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Армия и оружие
Северный флот будет усилен новыми подлодками и кораблями
Северный флот получит новые стратегические атомные подводные лодки и корабли, сообщил главком Николай Евменов в поздравлении в связи с Днем Северного флота России.
ТК Звезда 06:43
Общество
Резкое потепление ожидается в Москве через неделю
По данным столичного метеобюро, за прошедшую ночь в городе выпало более 20 процентов месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140 процентов майской нормы влаги.
Вечерняя Москва вчера в 01:15
Авто
Volkswagen представил новый купе-кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Nivus, созданный на базе модели Polo седьмого поколения.
Автостат 29 мая в 08:37
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова хочет создать семью с девушкой
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что хочет жениться на девушке.
Вечерняя Москва 30 мая в 17:52
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
Авто
В России стартовали продажи «черной» версии Lexus NX
Как сообщает пресс-служба российского офиса Lexus, у дилеров марки появился кроссовер Lexus NX 200 AWD в исполнении Black Vision.
SpeedMe 08:39
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма
NewInform 06:53
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28