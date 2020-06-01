Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняТранзит российского газа через Украину сократился вдвое

Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года.
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Транзит газа через Украину сократился почти вдвое

Взгляд.ру08:32

Транзит российского газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров

ТАСС30 мая в 06:48

Транзит российского газа через Украину в январе-мае снизился почти вдвое

Rambler News Service08:05

Транзит газа через Украину по новому договору с «Газпромом» достиг 20 млрд кубометров

Экономика сегодня30 мая в 10:21

На Украине озвучили объем прокачанного через нее российского газа

ИА Красная Весна30 мая в 09:41

Транзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%

Вести.Ru07:20

Транзит газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров

ПРАЙМ30 мая в 05:55
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Голосование по Конституции в России пройдет 1 июля. Этот день является «вполне подходящим».
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Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании

Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

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Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП

В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
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Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
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Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общепита

Обновлены рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общественного питания в условиях коронавируса, в них нет пункта об открытии кафе определённой площади.
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Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
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В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

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Общество

Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился

После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
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Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
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Футбол

Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
МР7.ру вчера в 08:33
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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