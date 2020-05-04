Энергетика
REGNUMТранзит российского газа через Украину упал на 47%
Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
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