Энергетика
REGNUMТранзит российского газа через Украину упал на 47%
Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
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Комментарии
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Особое мнение: Николай Усков
Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы 14:11
Политика
ВОЗ назвала заявления Помпео о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 ложью
Райан Представитель организации подчеркнул, что ВОЗ не получала из Вашингтона доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории города Уханя (провинция Хубэй, Китай).
REGNUM 14:56
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что впредь не станет терпеть нападений в Идлибе
Анкара, 4 мая 2020, 22:21 — REGNUM Турецкие власти больше не станут закрывать глаза на участившиеся нападения в зоне безопасности в сирийском Идлибе, сообщает 4 мая Anadolu.
REGNUM 15:21
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт 08:41
Технологии
Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Энергетика
Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв.
ТАСС 10:39
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Экономика
Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС 02 мая в 20:35
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
На станциях московского метро начнется продажа масок
В столичном метро с 5 мая начнется продажа медицинских масок на более чем 15 станциях, пишет пресс-служба Дептранса в Telegram.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
Главврач ВРБ Юрий Райхман: вы не понимаете всю степень этого кошмара
Главный врач ВРБ Юрий Райхман сообщил СМИ, что вы не понимаете всю степень этого кошмара. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:06
Авто
Появились новые снимки пятидверного Suzuki Jimny
В распоряжении издания IndianAutosBlog оказались изображения внедорожника Suzuki Jimny в пятидверном исполнении.
Тарантас Ньюс 03:50
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 02 мая в 15:40