Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

Транзит российского газа через Украину упал на 47%

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