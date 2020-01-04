Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТранзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
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Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24

Транзит российского газа через Украина снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит российского газа через Украину резко сократился

News.ruвчера в 22:31

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известиявчера в 23:49

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

RT на русскомвчера в 22:50

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Lenta.ru00:17

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02
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Армия и оружие

Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

Власти Ирана подтвердили, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб.
Life.ru 02 января в 22:00
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

РБК вчера в 11:49
Авто

Tesla Model 3 начали производить в Китае

Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Inc-news.ru 01 января в 11:00
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС вчера в 07:58
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
Инфо24 вчера в 08:41
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Политика

Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Эхо Москвы вчера в 17:09
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском вчера в 23:31
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада

«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он в своём Twitter.
RT на русском 00:55
Технологии

Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Профиль вчера в 11:00
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика

Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Российская газета вчера в 20:31
Армия и оружие

Косачев: Обсуждение убийства Сулеймани все больше уходит от главного

Короче говоря, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет.
Российская газета 00:09
Политика

Пранкеры разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли Максин Уотерс, конгрессвумен от Демократической партии США.
iReactor вчера в 11:29
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Политика

Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

News.ru 02 января в 04:36
Авто

Самые мощные автодома: двигатели V8 и 37-дюймовые колеса

На осях Dyna Trac установлены 37-дюймовые колеса с шинами Toyo.
За рулем 01 января в 00:00
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru 02 января в 16:33
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:20
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
РИА Новости 02 января в 23:23
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
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