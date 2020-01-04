Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

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