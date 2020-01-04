Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета01:48

Транзит российского газа по Украине с начала года снизился более чем в 5 раз по сравнению с показателями декабря

Эхо Москвы02:02

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

RT на русскомвчера в 22:50

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известиявчера в 23:49

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02
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Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Футбол

Чалов входит в шорт-лист «Брайтона»

21-летний россиянин входит в шорт-лист трансферных целей клуба АПЛ.
Sportbox.RU вчера в 10:49
Армия и оружие

НМ ДНР: украинские силовики пытаются обострить ситуацию в Донбассе

Попыткой обострить обстановку в Донбассе, вызвав ответный огонь, назвал действия вооруженных сил Украины официальный представитель Народной милиции ДНР.
Красная весна вчера в 11:15
Здоровье

Врач рассказал, как избежать депрессии зимой

Врач посоветовал бегать в парках, особенно днем, чтобы тем самым восполнить недостаток витамина D, который помогает справиться со стрессом.
Газета.Ru 01:41
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Музыка

Президент Туркменистана стал диджеем на новогоднем корпоративе

Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем на закрытом новогоднем действе.
КМВ Новости 02:29
Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке

Пожарные локализовали возгорание в вещевом павильоне на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.
Российская газета 02:51
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Происшествия

Жертвами крушения Ан-12 в Судане стали 18 человек

Life.ru 02 января в 17:32
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

Газета.Ru 01:21
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 02 января в 06:56
Технологии

Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
iXBT.com вчера в 07:16
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Футбол

Ибрагимович забил в первом же матче после возвращения в «Милан»

Форвард Златан Ибрагимович отличился в первом же поединке после возвращения в «Милан». Швед поразил ворота «Роденсе» в товарищеской встрече.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:26
Здоровье

В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники

Во время новогодних праздников следует воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя, но особенно важно не увлекаться "разгрузочными днями" и не пить спиртные напитки на голодный желудок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
РИА Новости 02:34
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»

«Барселона» на своей странице в «Твиттере» представила заявку на матч 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».
Чемпионат 01:30
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