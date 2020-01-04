Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Политика Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Хоккей «Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Общество Амстердам ввел новый налог для туристов Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

Происшествия Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Политика Сенатор США предупредил о последствиях гибели генерала КСИР Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо» Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.

Общество В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.

Экономика Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.