Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТранзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
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Транзит газа через Украину с начала года сократился в пять раз

Взгляд.ру00:35

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02

Транзит российского газа через Украина снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

RT на русскомвчера в 22:50

Транзит российского газа через Украину резко упал с Нового года

РЕН ТВвчера в 22:35

Транзит российского газа через Украину резко сократился

News.ruвчера в 22:31

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24
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Армия и оружие

Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
ФАН вчера в 23:38
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском вчера в 23:31
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РБК вчера в 21:03
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Политика

Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика сегодня вчера в 13:01
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости вчера в 18:22
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Футбол

Заа сменил агента, чтобы перейти в «Челси»

Нападающий английского "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа сменил представителя и начал сотрудничество с авторитетным израильским агентом Пини Захави.
ProstoProSport 00:53
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
РИА Новости вчера в 23:14
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия

В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских

Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
РБК 00:52
Политика

Сенатор США предупредил о последствиях гибели генерала КСИР

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.
RT на русском 02 января в 22:04
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings вчера в 13:57
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 01 января в 08:55
Космос

Астрофизики сомневаются, что яркая звезда Бетельгейзе взорвется

HotGeo вчера в 11:55
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Московский Комсомолец 01 января в 16:14
Технологии

В России начали разработку ракеты для запусков с «Морского старта»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».
RT на русском 00:39
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН 01 января в 11:35
Хоккей

«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ

Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
NewInform вчера в 15:42
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
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