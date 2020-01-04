Энергетика
РИА НовостиТранзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
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Армия и оружие
Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Политика
Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Футбол
Заа сменил агента, чтобы перейти в «Челси»
Нападающий английского "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа сменил представителя и начал сотрудничество с авторитетным израильским агентом Пини Захави.
Общество
Амстердам ввел новый налог для туристов
Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Происшествия
В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских
Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
Политика
Сенатор США предупредил о последствиях гибели генерала КСИР
Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Космос
Астрофизики сомневаются, что яркая звезда Бетельгейзе взорвется
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Технологии
В России начали разработку ракеты для запусков с «Морского старта»
Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Хоккей
«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ
Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Экономика
Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.