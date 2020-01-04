Энергетика
Lenta.ruТранзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину с начала 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно
Мифтахова зачем-то бросили на два матча за сутки, а затем словно бы разочаровались.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Армия и оружие
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл детали подготовки плана Трампа по убийству Сулеймани
Решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп принял после ракетной атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря, говорится в расследовании агентства Bloomberg.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Здоровье
Гороскоп здоровья по знакам зодиака в 2020 году
Гороскоп здоровья на этот год рекомендует исключить физические нагрузки тем, у кого имеются проблемы с позвоночником.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку популярной операционной системы Windows 7, в том числе обновление системы безопасности.
Хоккей
Брагин высказался о победе сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Игры
В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed
На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
Кино
Какие кинофильмы в Кирове собрали больше всего зрителей в 2019 году
В кинотеатре «Колизей» в Кирове сообщили, какие фильмы были самыми популярными в прошлом году.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Авто
«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.