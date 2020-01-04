Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТранзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину с начала 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».
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