Энергетика
РИА НовостиТранзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
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Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко показала фото с мужем
Instagram Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа.
Гаджеты
Apple выпустит две модели iPhone SE 2
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 г. составили 12,3 млрд рублей
По данным, опубликованным сегодня на сайте Министерства культуры РФ, кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 миллиарда рублей.
Политика
Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК
В сентябре бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отсутствие баланса интересов разных регионов страны является главной ошибкой украинских политиков.
Политика
Путин и Макрон поговорили по телефону
При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Энергетика
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Футбол
Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe
Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Политика
«Это плохо закончится»: Трамп о ситуации в Ираке
Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
Технологии
Xbox Series X похоронили еще до выхода
Характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X кажутся довольно близкими, но некоторые уже предсказывают полное доминирование PlayStation 5 в новом консольном цикле.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Армия и оружие
«Мир на пороге страшных событий»: об убийстве Сулеймани
Журналист Максим Шевченко высказался по поводу возможного военного конфликта с Ираном.
Спорт
Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»
Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
Армия и оружие
Египет осудил намерение Турции отправить войска в Ливию
Глава МИД Египта Самех Шукри обсудил с коллегами из Греции, Саудовской Аравии и ОАЭ намерение Турции направить военных в Ливию, осудив решение турецкого парламента.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.