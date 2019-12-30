Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТранзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
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Транзит газа из РФ в Европу через Украину увеличился на 3% в 2019 году

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