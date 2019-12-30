Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Общество Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.

Политика Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК В сентябре бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отсутствие баланса интересов разных регионов страны является главной ошибкой украинских политиков.

Политика Путин и Макрон поговорили по телефону При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Политика «Это плохо закончится»: Трамп о ситуации в Ираке Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".

Технологии Xbox Series X похоронили еще до выхода Характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X кажутся довольно близкими, но некоторые уже предсказывают полное доминирование PlayStation 5 в новом консольном цикле.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).

Энергетика Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.

Спорт Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA» Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.

Армия и оружие Египет осудил намерение Турции отправить войска в Ливию Глава МИД Египта Самех Шукри обсудил с коллегами из Греции, Саудовской Аравии и ОАЭ намерение Турции направить военных в Ливию, осудив решение турецкого парламента.