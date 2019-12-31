Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТранзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
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«Укртрансгаз» заявил о росте транзита российского газа в 2019 году

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Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

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Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
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Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

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Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину

Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
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Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
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ФАН 05:51
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Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
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РБК 10:27
Политика

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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Политика

Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

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РБК 10:22
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Политика

Нетаньяху поддержал США после убийства Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия Соединённых Штатов после убийства в Ираке командующего силами специального назначения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
News.ru 07:53
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Энергетика

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
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Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.
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Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
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Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

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Газета.Ru 04:09
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию

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Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

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В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
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Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
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Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Энергетика

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
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