Энергетика
РИА НовостиТранзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
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Стало известно о росте транзита российского газа через Украину в 2019 году
Национальная служба новостейвчера в 11:30
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Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
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Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на начавшийся год составит более $1 млн, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы WADA.
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Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
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По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.
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Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
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Вулканизм оказался связан с вращением Земли
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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Новый клип Лободы расстроил фанатов певицы своей аморальностью
Мнения поклонников о клипе разделились. Некоторые хвалят певицу за смелость, другие называют увиденное вершиной пошлости и аморальности.
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Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
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В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
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Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
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Армия и оружие
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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.