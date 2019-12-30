Энергетика
РИА НовостиТранзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Экономика
Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения.
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону гибель генерала Сулеймани
Лидеры стран в разговоре выразили озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР, генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ
Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Кино
В эфир выходит продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном
В пятницу, 3 января, в эфире Первого канала покажут продолжение советского фильма "Зеленый фургон" с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Политика
Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Шоу-бизнес
Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса
Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
Гаджеты
Samsung продала гораздо больше 5G-смартфонов, чем планировала
Ранее на Международной выставке потребительской электроники IFA в Берлине в сентябре 2019 года Samsung заявил, что компания продала суммарно 2 миллиона устройств 5G.
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Шоу-бизнес
Пышнотелая дочь Романа Абрамовича предстала в сексуальном мини
Некоторые снимки Софии показались подписчикам слишком уж смелыми. На таких фотографиях наследница Абрамовича запечатлена в мини-платьях.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Происшествия
В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных
СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Финансы
Рубль начал расти по отношению к доллару и евро
На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.