Энергетика
РИА НовостиТранзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
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Стало известно о росте транзита российского газа через Украину в 2019 году
Национальная служба новостейвчера в 11:30
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Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
На Урале полицейские застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В селе Обуховское Свердловской области полицейские застрелили пьяного мужчину, который избил жену и попытался напасть на них.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
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Технологии
Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
Политика
В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада
Международная коалиция, возглавляемая США, не причастна к авиаударам по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада, заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Игры
PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому
Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Шоу-бизнес
Футболист Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист московского «Локомотива» Фёдор Смолов показал фотографию, на которой он обнимает юную Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.
Гаджеты
LG покажет на CES 2020 восемь новых моделей 8K-телевизоров
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Армия и оружие
Атомную подводную лодку «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году
Подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир» сдадут Военно-морскому флоту России в первой половине 2020 года.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Жена хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала МК.ru прощальное письмо мужа, боровшегося с раком желудка.
Политика
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik Tok
Министерство обороны США решило ввести новые ограничения на военнослужащих собственных ВС. Солдатам и офицерам запретили пользоваться приложением Tik Tok из-за угрозы кибербезопасности.
Гаджеты
Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA
Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».