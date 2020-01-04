Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаТранзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

В последний день прошлого года система приняла 220,05 млн кубометров газа. Первого января этот показатель составил 49,3 млн кубометров, а на следующий день сократился до 38,8 млн кубометров. По мнению специалистов, в падении объемов транзита российского газа через Украину, нет ничего удивительного.
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Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Российская газета01:48

Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз

RT на русскомвчера в 22:50

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

РБК00:24

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

Коммерсантъ00:21

Транзит газа через Украину упал в пять раз с начала года

Известиявчера в 23:49

Транзит российского газа по Украине с начала года снизился более чем в 5 раз по сравнению с показателями декабря

Эхо Москвы02:02

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

РИА Новостивчера в 22:02
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