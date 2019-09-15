Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Единоборства
Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон, оставив загадочное послание в микроблоге Twitter.
Актуальные Новости 05:16
Происшествия
В Волгодонске вспоминают жертв теракта 1999 года
Теракт в Волгодонске произошел 16 сентября 1999 года.
Общественное телевидение России 03:43
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser нового поколения с индексом 300 представят осенью 2020 года.
Журнал Авто.ру 05:46
Политика
Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.
BFM.ru 04:02
Кино
На кинофестивале в Торонто победил фильм «Кролик Джоджо»
RuNews24.ru 03:19
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Газета.Ru 06:09
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Наука
Физики испытали мощный магнит для ускорителей частиц следующего поколения
Для исследования частиц с большей массой требуются как более крупные ускорители, так и магниты с более сильными полями.
Хайтек 02:51
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Здоровье
17 сентября каждый сможет пожаловаться на врачей
Во Всемирный день безопасности пациентов любой желающий сможет получить консультацию по вопросам безопасности пациентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул Ченцова 71/63б с 10.00 до 16.00.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:41
Музыка
Чиновница написала заявление в полицию на Шнурова за мат на концерте
После концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону на Сергея Шнурова написали заявление в полицию, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру 05:39
Авто
Опубликованы первые изображения нового купе-кроссовера Volkswagen
Новый кузов, как предполагают китайские коллеги, сделает кросс-купе на 3 мм короче и на 25 ниже стандартного VW Tayron: как раз, до 4586 и 1635 мм соответственно.
Автоновости дня 04:19
Происшествия
Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Технологии
До 14 млн записей покупателей и компаний утекли в Сеть
В открытый доступ попали примерно 14 млн записей о физических и юридических лицах, включая информацию об уплаченных налогах и покупках.
Цензуры.Нет 05:20
Энергетика
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 04:44
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Киберспорт
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей под названием enCore RT теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный в мире материал
Инженеры из Массачусетского технологического института изготовили из алюминия и углеродных нанотрубок новый материал, который чернее любых подобных материалов в 10 раз.
МедиаПоток 13 сентября в 11:31
Космос
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59