Энергетика

ВедомостиВедомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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«Газовая атака»: ЕС против России. Тема недели. ФАН-ТВ

ФАНвчера в 06:20

«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Ведомостивчера в 16:51

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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal

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«Газпром» вынудили нарастить транзит газа через Украину

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Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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