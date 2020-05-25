Энергетика
DixiNews«Газпром» остановил транзит газа в Европу через Польшу
Уже восьми утра 26 мая подача полностью прекратилась. "Газпром" якобы приостановил транзит газа в Европу для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.
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с чего всё началось
Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.Интерфакс26 мая в 04:13
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Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%
Интерфаксвчера в 01:28
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38-летний Низамутдинов продлил контракт с «Шинником»
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Японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
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Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии
Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
ToDay News Ufa вчера в 12:24
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Экономика
ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
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Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
Майское обновление операционной системы Windows 10 уже доступно пользователям.
UfacityNews.ru вчера в 17:09
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo 26 мая в 04:43
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек
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Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
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Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Общество
Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве
Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
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Шоу-бизнес
Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети
Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
Московский Комсомолец 06:19
Общество
В Швейцарии разрешают проституцию, пока спорт по-прежнему запрещен
Секс-работники Швейцарии могут вскоре вернуться к бизнесу, в то время как занятия спортом и занятия, связанные с близким физическим контактом, такие как дзюдо, бокс, борьба и танцы, останутся запрещенными, решили политики страны, 28 мая передает Bloomberg.
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Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48