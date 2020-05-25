Энергетика

DixiNewsDixiNews«Газпром» остановил транзит газа в Европу через Польшу

Уже восьми утра 26 мая подача полностью прекратилась. "Газпром" якобы приостановил транзит газа в Европу для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.
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с чего всё началось

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.
Интерфакс26 мая в 04:13

Подробнее о событии

Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на среду забронированы на 20,7%

ПРАЙМ26 мая в 23:17

Транзитные мощности польского участка «Ямала-Европы» на среду выкуплены на 21%

Интерфаксвчера в 01:28

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новостивчера в 01:00

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ru03:22

Зачем Газпрому нужен польский транзит

Взгляд.ру26 мая в 14:45

«Газпром» продолжает использовать газопровод «Ямал - Европа» для транзита газа

ТАСС26 мая в 11:49

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ26 мая в 05:33
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

Российская газета 11:27
8
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня

Москвичам разрешат гулять в большинстве парков, кроме «Зарядья»; жители старше 65 лет смогут выходить на прогулку или заниматься на улице спортом.
Говорит Москва вчера в 13:15
5,1K
Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
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Футбол

38-летний Низамутдинов продлил контракт с «Шинником»

Ярославль, 28 мая 2020, 18:58 — REGNUM Ярославский «Шинник» объявил о заключении нового контракта с 38-летним капитаном команды Эльдаром Низамутдиновым.
REGNUM 11:58
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня

Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске 10:09
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
1,1K
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Здоровье

Японская журналистка рассказала, как её лечили от COVID-19 в Москве

Японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
News.ru 10:48
16
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
4
Общество

В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
212
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
ToDay News Ufa вчера в 12:24
52
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Экономика

ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
210
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия 09:39
43
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
1,1K
Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:34
8
Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

Майское обновление операционной системы Windows 10 уже доступно пользователям.
UfacityNews.ru вчера в 17:09
347
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
6,6K
Общество

Экс-коллеги по «Уральским пельменям» отсудили у Нетиевского 2 миллиона

Газета.Ru 04:20
6
Наука

В Германии разработали «живые» батарейки

HotGeo 26 мая в 04:43
5
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
13
Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек

На 28 мая в Свердловской области у 4693 человек подтвержден коронавирус. Из них 1827 человек выздоровели, включая 127 пациентов за сутки.
Kursk.com 04:20
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
2
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
61
Общество

Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве

Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11:22
Шоу-бизнес

Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
Московский Комсомолец 06:19
Общество

В Швейцарии разрешают проституцию, пока спорт по-прежнему запрещен

Секс-работники Швейцарии могут вскоре вернуться к бизнесу, в то время как занятия спортом и занятия, связанные с близким физическим контактом, такие как дзюдо, бокс, борьба и танцы, останутся запрещенными, решили политики страны, 28 мая передает Bloomberg.
ИА Красная Весна 08:24
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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