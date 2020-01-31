с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Общество В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону Как сообщает ИА «SM-News», глава Горсовета Керчи прокомментировала возмущение пользователей соцсети и объяснила, почему чиновницы подарили 11 блокадникам по батону хлеба.

Происшествия Шакро молодому добавили генерала Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».

Происшествия Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.

Гаджеты На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции "Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.

Общество В Шереметьево перевели рейсы из КНР в отдельный терминал Московский аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.

Авто Начались продажи обновленной Toyota Corolla Цена базового седана Toyota Corolla начинается от 1 064 000 рублей с учетом всех скидок и специальных предложений.С момента выхода новой Toyota Corolla на российский рынок дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров.

Гаджеты Nvidia подарит нам ещё одну недорогую игровую мобильную видеокарту Несколько дней назад в Сети появилась информация, что компания Nvidia может выпустить видеокарту GeForce GTX 1650 Ti, которая будет мощнее GTX 1650, но слабее GTX 1650 Super.

Политика Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).

Хоккей «Повторить прошлогодний сценарий „Салавату“ будет практически невозможно» По каким причинам уфимским болельщикам не стоит ждать повторения прошлогоднего преображения "СЮ", за счет чего "Ак Барс" и татарстанский хоккей оказались впереди башкирского, а также почему успех вчерашних "молодежников" Подколзина и Морозова в КХЛ — скорее исключение, чем тенденция, — об этом в колонке нашего постоянного эксперта.