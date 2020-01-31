с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Экономика Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.

Политика ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Авто В Омске продаются самые дешевые автомобили в России Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).

Политика Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Происшествия Кинологи ищут рабочего под завалами спорткомплекса в Петербурге Для поиска оказавшегося под завалами рабочего направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Общество Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.

Политика Украина намерена продолжить закупки поездов в США — Зеленский Украина и США заинтерсованы в усилении развития железнодорожной отрасли Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 января во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.