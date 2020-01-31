Энергетика
Вести.RuТранзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.
Читать в источнике
Оценить922
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русскомвчера в 05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Путин приказал отправить самолеты ВКС для эвакуации россиян из Китая
«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России», — сказал Песков.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Экономика
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Политика
ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине
В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 259
Количество заразившихся в Китае коронавирусом нового типа, по данным на субботу, превысило 11,7 тыс. человек.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Космос
Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»
Политика
Лига арабских государств отвергла предложенную США «сделку века»
ЛАГ не намерена сотрудничать с США в реализации данного плана, и не советует Израилю реализовывать его с использованием силы.
Гаджеты
Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц
Процессор Intel Core i9-10900K получит возможность разгона своей частоты работы до показателя выше планки в 5 ГГц.
Происшествия
Кинологи ищут рабочего под завалами спорткомплекса в Петербурге
Для поиска оказавшегося под завалами рабочего направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».
Наука
Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе
Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке
Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
Политика
Украина намерена продолжить закупки поездов в США — Зеленский
Украина и США заинтерсованы в усилении развития железнодорожной отрасли Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 января во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.
Хоккей
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
В ночь на 30 января Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Футбол
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Партизану» в серии пенальти
В первом матче "Локомотив" и "Партизан" сыграли вничью 1:1. Пенальти лучше выполнили игроки белградского клуба.