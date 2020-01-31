с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Общество Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Футбол Соболев провел первую тренировку в «Спартаке» Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.

Политика Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Происшествия В Домодедово приземлился самолет, пассажирка которого угрожает взрывом Пассажирка приземлившегося в Домодедово рейса Симферополь - Москва авиакомпании S7 заявила о наличии у нее взрывного устройства, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.

Политика МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Гаджеты На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.

Общество Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.