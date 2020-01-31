Энергетика
Вести.RuТранзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.
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с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском05:35
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Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.
Происшествия
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СМИ назвали личность погибшего в ходе обрушения СКК "Петербургский" в СПб. По информации "Фонтанки", им оказался 29-летний сварщик из Петрозаводска Матвей Кучеров.
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
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Гаджеты
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Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Общество
В генконсульстве Финляндии рассказали, как получить визу на пять лет
Что надо делать, дабы попасть в число счастливчиков, рассказали в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.
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Авто
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В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила от боевиков 27 деревень и поселков в Идлибе
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Экономика
В России появится первый частный город
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Происшествия
В Домодедово приземлился самолет, пассажирка которого угрожает взрывом
Пассажирка приземлившегося в Домодедово рейса Симферополь - Москва авиакомпании S7 заявила о наличии у нее взрывного устройства, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Космос
Больше половины космического корабля «Арго» будет сделано в Воронеже
Одним из приоритетных проектов станет, как раз, создание компонентов для космического челнока «Арго».
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Наука
Российские физики намерены через два года достичь квантового превосходства
Разрабатываемый российскими учеными квантовый компьютер через два года может достичь квантового превосходства, то есть провести вычисление, невозможное для существующих суперкомпьютеров.
Гаджеты
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Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).