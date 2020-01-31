с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Финансы Рубль продолжает падать к доллару и евро В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.

Футбол «Рубин» арендовал бразильского защитника Пабло Сантоса Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды бразильского защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Происшествия Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Происшествия Обрушение СКК «Петербургский» не обошлось без жертв Под завалами в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" обнаружено тело погибшего рабочего, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на начальника городского управления МЧС РФ.

Общество Вирус из Китая пришел в Россию. Главное Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.