с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Политика Польша настояла на праве получить репарации от России Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Общество Первый случай коронавируса подтвержден в Испании В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.

Баскетбол Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.

Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады «В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.

Транспорт В московском метро подорожал проезд Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.