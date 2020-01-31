с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Политика Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Футбол Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.

Энергетика США предрекли «газовый армагеддон» Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.

Происшествия Красноярскому школьнику выбили глаз молотком В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда.

Авто Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Общество Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.