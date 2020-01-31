Энергетика

Вести.RuВести.RuТранзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.
Читать в источнике
Комментировать814
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении
 ведомства.
RT на русскомвчера в 05:35

Подробнее о событии

Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит нефти

News.ru01:56

В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

ТАССвчера в 22:18

Белоруссия увеличит тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% с 1 февраля

Известиявчера в 08:36

Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории

РИА Новостивчера в 17:30

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

РБКвчера в 07:36

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русскомвчера в 05:35

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолецвчера в 05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 09:36, Ашберн

Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

КП - Беларусьвчера в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске

Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Piter.tv 03:56
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Lenta.ru 03:06
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Теннис

Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Коммерсантъ 06:05
Хоккей

«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ

Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.
РИА Новости 08:53
Политика

В России появилась партия «За правду»

Известия 08:17
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru вчера в 16:59
Хоккей

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

РБК вчера в 21:29
Политика

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Lenta.ru 08:13
Происшествия

Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
РБК 06:41
Футбол

«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение люксембургскому "Дюделанжу" в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:57
Здоровье

В Забайкалье сообщили сведения о состоянии больного коронавирусом

У гражданина Китая, вернувшегося в Забайкалье выявили новый коронавирус, врачи сообщили сведения о состоянии больного.
Российский Диалог 02:09
Энергетика

США предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
REGNUM вчера в 18:56
Наука

Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

ТК Звезда вчера в 22:59
Происшествия

Красноярскому школьнику выбили глаз молотком

В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда.
Телеканал 360° вчера в 05:09
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня вчера в 02:42
Общество

На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

Российская газета 00:40
Шоу-бизнес

Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Телепрограмма 05:37
Общество

Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом

Газета.Ru 03:15
Религия

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Кино

Режиссер «Сайлент Хилла» создаст новый фильм по франшизе

CyberSport.ru 08:59
Армия и оружие

ВВС США оценили Ми-24 после первых учебных боев с их участием

В американском информагентстве The National Interest рассказали о недавних учениях ВВС Соединенных Штатов с участием ударных вертолетов Ми-24, произведенных СССР.
Discover24 01:52
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

Во Внуково Собчак сняли с рейса Москва — Петербург

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась задержкой отправления самолета из столицы в Санкт-Петербург и отказалась лететь.
Gazeta.SPb 30 января в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное