с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Политика Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Политика В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Происшествия В Японии потерпел крушение полицейский вертолет В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Политика Великобритания официально вышла из состава Евросоюза Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Армия и оружие Трамп снял запрет на использование противопехотных мин Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

Общество ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании» "Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.

Политика Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.

Экономика Nasdaq растет, Dow Jones падает на открытии Уолл-стрит На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.

Футбол В Европе закрывается зимнее трансферное окно Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.

Политика Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".

Общество Великобритания вышла из Евросоюза Соединенное Королевство стало первой страной, которая вышла из блока с момента его основания. Теперь ЕС насчитывает 27 стран-членов.

Финансы Рубль поднимается к евро в начале торгов В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.