Энергетика
Вести.RuТранзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.
Читать в источнике
Оценить889
с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Здоровье
В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает
В Забайкальском крае гражданин КНР, заразившийся коронавирусом, уже выздоравливает, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Футбол
Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Происшествия
Махачкалинец сообщил об угрозах силовиков во время рейда у мечети «Тангим»
Происшествия
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет
В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Общество
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало
"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Армия и оружие
США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки
Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Экономика
Nasdaq растет, Dow Jones падает на открытии Уолл-стрит
На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.
Политика
Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Шоу-бизнес
Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Общество
Великобритания вышла из Евросоюза
Соединенное Королевство стало первой страной, которая вышла из блока с момента его основания. Теперь ЕС насчитывает 27 стран-членов.
Финансы
Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Происшествия
На каске погибшего сварщика из Карелии могла быть установлена камера
По словам журналистов, камера, снимавшая происходящее, предположительно была установлена на каске погибшего петрозаводчанина Матвея Кучерова.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Здоровье
Учёные предупредили о риске заразиться коронавирусом через деньги
Новый штамм 2019-nCoV может передаваться через предметы обихода, денежные купюры и сотовые телефоны так же, как и любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём.