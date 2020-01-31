с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Происшествия Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

Политика В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Политика Клинцевич сомневается в корректности вопросов «Левада-центра» о поправках в Конституцию Специалисты "Левада-центра" провели опрос, в котором выясняли отношение россиян к готовящимся поправкам в Конституцию России, и сообщили, что 47% россиян считают, что поправки в Конституцию выдвинуты якобы "в интересах власти".

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Авто Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.

Общество Шереметьево перевело все китайские рейсы в отдельный терминал «Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 мск 31.01.2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщили в аэропорту.

Экономика Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.

Шоу-бизнес Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить.

Киберспорт Вышла игра Warcraft III: Reforged Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Общество Что случилось за день. Главные новости РБК Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.

Культура В Днепре сорвали ассамблею документалистов В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".

Общество Из-за коронавируса туры в Таиланд и Вьетнам подешевели Отельеры Таиланда и Вьетнама снижают цены на размещение из-за оттока китайских туристов в связи с эпидемией коронавируса в КНР, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» представители нескольких туркомпаний.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Происшествия Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский».