с чего всё началось

Белоруссия с 1 февраля планирует повысить тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам. Как сообщается на сайте белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), тариф поднимут на 6,6 процента.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России В пятницу, 31 января, в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, это произошло спустя месяц после того, как в Китае им заболел первый человек.

Политика В России ответили на требования Польши выплатить репарации Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Киберспорт Вышла игра Warcraft III: Reforged Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Политика Зеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США по Донбассу США будут больше вовлечены в решение конфликта в Донбассе, если в Госдепартаменте будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования ситуации в этом регионе и в Крыму.

Энергетика Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.

Футбол Азар и Бэйл пропустят дерби с мадридским «Атлетико» «Реал» назвал заявку на игру 22-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». В списке не оказалось полузащитников Эдена Азара и Гарета Бэйла.