Общество
РИА НовостиТранзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Украина в очередной раз перехитрила сама себя. Дело в том, что Киев пообещал Евросоюзу к 2020-му привести свою газотранспортную систему в соответствие с требованиями Энергетической хартии.
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Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
Происшествия
В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Общество
Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров
«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Футбол
Александр Бубнов: «Наши клубы в еврокубках продемонстрировали реальный уровень РПЛ»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром» (3:0). Честно говоря, ожидал от команды Мурада Мусаева более агрессивной игры, ведь ей нужно было побеждать, чтобы пройти дальше.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа
Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Политика
Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в столице Ливии
Здоровье
Житель Серова показал ужасающие фото местной детской поликлиники
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили
Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Футбол
Гинера отстранили от футбола на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей.
Политика
В Кремле прокомментировали данные Росстата об убыли населения
Как подсчитали эксперты Росстата, за девять месяцев этого года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259 600 человек.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.