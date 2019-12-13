Украина в очередной раз перехитрила сама себя. Дело в том, что Киев пообещал Евросоюзу к 2020-му привести свою газотранспортную систему в соответствие с требованиями Энергетической хартии.

Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

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