Политика

РИА НовостиРИА НовостиТранзита не будет: Украина сама себя перехитрила

Украина в очередной раз перехитрила сама себя. Дело в том, что Киев пообещал Евросоюзу к 2020-му привести свою газотранспортную систему в соответствие с требованиями Энергетической хартии.
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«Нафтогаз» создаст информационный штаб в случае прекращения транзита из России

ТАСС07:25

Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

РИА Новости00:00

Москва прекратит транзит газа через Украину с 2020 года

REGNUM07:48

Транзита газа через ГТС Украины в 2020 году не будет

ИА REX08:00
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Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

BFM.ru 07:26
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
REGNUM 03:32
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
Биатлон

Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне

Lenta.ru 06:48
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:22
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 07:00
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий

Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Paparazzi.ru 07:57
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.
Woman.ru 05:15
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

RT на русском 06:21
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Политика

Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками

Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Фергана вчера в 23:38
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Политика

МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском вчера в 04:25
Происшествия

Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Вести.Ru 05:31
Шоу-бизнес

Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина

News.ru вчера в 00:26
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