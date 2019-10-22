Происшествия
URA.RuТрап протаранил самолет в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево трап врезался в Boeing 787 компании Vietnam Airlines. Инцидент произошел во время отбуксировки. «В Шереметьево трап при столкновении зацепил двигатель пассажирского самолета Boeing 787», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.
РИА Новости 16:48
Экономика
ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона
Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru 19:23
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 23:16
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru 17:29
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru 23:10
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Общество
К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК 20:59
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru 14:17
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня 03:32
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Армия и оружие
Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Известия 12:57
Шоу-бизнес
Ники Минаж вышла замуж за насильника
36-летняя Ники Минаж еще в августе 2019 года заявила, что собирается замуж.
StarHit.ru 18:20
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Эрдоган: двое россиян погибли на строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что двое граждан РФ погибли при строительстве атомной электростанции "Аккую".
Московский Комсомолец 13:17
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК 14:50
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 04:19
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru 04:34