Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъТрассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
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Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11

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Коммерсантъ08:14

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РИА Новости06:07

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Фонтанка.Ру06:52

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Агентство Москва05:37
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