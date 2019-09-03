Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.

Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

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