Транспорт
КоммерсантъТрассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году
Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Вашингтон
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Крис «Сайборг» Жустино заключила рекордный контракт с Bellator
«Сайборг» была членом UFC с 2016 года по июль 2019 года. Она завоевала чемпионский пояс в полулегком весе после победы над Тоней Эвинджер.
Sport24.ru 16:18
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Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Хоккей
ЦСКА победил «Ак Барс», дважды отыграв отставание в счёте
Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2.
Чемпионат 14:45
Политика
В Улан-Баторе начались переговоры Путина и президента Монголии
Свободная Пресса 03:22
Музыка
Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»
Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие
Шойгу пообещал поставить в армию 400 новых вертолетов
Всего будет разработано 423 вертолета в период с 2018 по 2027 год, на данный момент в войска уже поставили 112 машин.
Инвест-Форсайт 14:48
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Политика
Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
ТАСС 19:26
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Финансы
Минфин 4 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года.
ТАСС 09:17
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 07:36
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44