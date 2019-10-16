Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

с чего всё началось

Скоростную трассу М11 «Москва—Санкт-Петербург» полностью откроют до конца ноября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглаву Минтранса Иннокентия Алафинова.

Трассу М11 полностью откроют в ноябре 2019 года

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