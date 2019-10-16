Транспорт
КоммерсантъТрассу М11 полностью откроют в ноябре 2019 года
Скоростную трассу М11 «Москва—Санкт-Петербург» полностью откроют до конца ноября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглаву Минтранса Иннокентия Алафинова.
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с чего всё началось
Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.ТАСС05:12
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Nissan X-Trail нового поколения показали в Сети
Накануне в объективы камер фотошпионов попал новый Nissan X-Trail. Японская компания приступила к активным тестовым испытаниям модели.
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