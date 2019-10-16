Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъТрассу М11 полностью откроют в ноябре 2019 года

Скоростную трассу М11 «Москва—Санкт-Петербург» полностью откроют до конца ноября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглаву Минтранса Иннокентия Алафинова.
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с чего всё началось

Трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург откроют в ноябре

Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.
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Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург будет открыта в ноябре

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Трассу М-11 Москва-Петербург полностью откроют во второй половине ноября

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
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