Экономика

Татар-информТатар-информТрассу М12 Москва – Казань могут построить раньше срока

Госкомпания «Автодор» заявила о возможности построить новую скоростную трассу М12 Москва – Казань раньше намеченного срока благодаря привлечению частных средств.
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с чего всё началось

«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.
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