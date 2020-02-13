Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.

с чего всё началось

Госкомпания «Автодор» заявила о возможности построить новую скоростную трассу М12 Москва – Казань раньше намеченного срока благодаря привлечению частных средств.

Трассу М12 Москва – Казань могут построить раньше срока

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