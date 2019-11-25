Транспорт

Газета.RuГазета.RuТрассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Об окупаемости проекта речи пока не идет. Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока. Об этом сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.
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с чего всё началось

Будущую трассу Москва - Казань могут продлить до Владивостока

Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока.
ТАСС00:31

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Новую автотрассу Москва-Казань хотят продлить до Владивостока

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Глава «Автодора»: будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

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