Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока.

с чего всё началось

Об окупаемости проекта речи пока не идет. Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока. Об этом сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

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