Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТрассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

Строительство центрального участка Владимир–Канаш предполагается начать до конца 2024 года, однако полностью достроить трассу смогут только в 2027 году. Проектирование трассы Москва—Казань собирались начать в декабре 2018 года. Закончить строительство планировали в 2024 году.
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с чего всё началось

Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».
Ведомостивчера в 17:52

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В Татарстане приветствуют идею строительства платной трассы Москва-Казань

Kazanfirst.ru02:16

Трасса из Москвы в Казань может временно лишиться центрального участка

Татар-информ03:22

Власти могут сократить финансирование трассы Москва — Казань вдвое

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«Ведомости»: план строительства трассы Москва - Казань могут сократить втрое

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БИЗНЕС Online04:40

Власти хотят вдвое снизить финансирование платной трассы Москва - Казань

Вечерняя Казань03:14

Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Ведомостивчера в 17:52
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Политика

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться

Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
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Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

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РИА Новости вчера в 16:45
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
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Политика

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Газета.Ru 04:59
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
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Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.
Astera 04:48
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Политика

«Квартал 95»: Зеленский уже устал от президентства

News.ru вчера в 21:17
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК 03:03
Политика

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Авто

В России обновились правила расчета транспортного налога

В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Политика

Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
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Футбол

Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 22 сентября в 15:19
Футбол

По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года

В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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Политика

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Политика

Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Происшествия

СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске

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Общество

Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей

Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний.
Ведомости вчера в 17:35
Происшествия

В ходе летних акций в Москве были задержаны 225 несовершеннолетних

Несогласованные акции в столице прошли этим летом в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Говорит Москва 04:57
Путешествия

Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

На Украине призвали установить морскую границу с Россией

Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
ТАСС 01:57
Происшествия

Бывший глава полиции Армении найден мертвым

Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
Известия 03:02
Экономика

В России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа

Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 13:16
Гаджеты

Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене

Российская газета 05:49
Экономика

Транспортные госсубсидии распределят по-новому

Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
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