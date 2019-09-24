Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».

с чего всё началось

Строительство центрального участка Владимир–Канаш предполагается начать до конца 2024 года, однако полностью достроить трассу смогут только в 2027 году. Проектирование трассы Москва—Казань собирались начать в декабре 2018 года. Закончить строительство планировали в 2024 году.

Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

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