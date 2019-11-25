Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока.

с чего всё началось

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.

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