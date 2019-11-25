Транспорт
Газета.RuТрассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Читать в источнике
Оценить151
с чего всё началось
Новая скоростная автотрасса Москва - Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока. Об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. "Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока.ТАСС00:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Автодора»: будущую трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока
Будущее России. Национальные проекты03:37
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Спорт
Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА
Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с механикой в РФ
Общество
МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море
Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Политика
Песков прокомментировал рост протестов в России в 2019 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться цифр социологов, а уже потом реагировать, комментируя вопрос о росте массовых протестов в России в 2019 году.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Здоровье
Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни
Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Общество
Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России
Село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое весёлое название населённого пункта России.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Происшествия
Около 30 детей отравились газом в школе под Нижним Новгородом
В Нижегородской области около 30 детей и трое взрослых были госпитализированы с отравлением газом из школы.
Экономика
Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства
В 2019 году средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в России возросла почти в полтора раза – до 3,28 млн долларов.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Шоу-бизнес
Родственники Шаинского скандалят из-за наследства композитора
Сын Владимира Шаинского Вячеслав в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что после смерти отца объявился его брат Иосиф.
Общество
Опубликованы документы о тотальном контроле в лагерях для уйгуров
В прессу попала новая порция документов о работе «лагерей перевоспитания», в которые массово отправляют уйгуров и представителей других этнических групп, проживающих в Китае.
Происшествия
В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Шесть пассажиров получили травмы в столкновении двух городских автобусов на улице Красноярска.