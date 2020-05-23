Общество
REGNUMТрассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока
Москва, 23 мая 2020, 12:35 — REGNUM Платная трасса Москва — Казань может быть построена на четыре года раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.
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Хуснуллин сократил срок строительства трассы Москва-Казань. Осталось «раскачать стройку»
Казанский репортер04:47
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Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Культура
Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова
Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова.
Что происходит 04:14
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Гаджеты
Некоторые модели смартфонов Samsung подверглись неизвестной «болезни»
Некоторые модели фирменных смартфонов Samsung подверглись неизвестной «болезни».
OAnews 05:41
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 13:55
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania 21 мая в 13:32
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Культура
Журналист Джастин МакЭлрой выяснил секрет песен из мультфильмов Disney
Актуальные Новости вчера в 04:03
Технологии
Что поможет избежать болезней сердца
Учёные из Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы рассказали, что может помочь избежать заболеваний сердца.
Питерские заметки вчера в 12:13
Гаджеты
Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре
Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений.
3DNews 21 мая в 06:29
Общество
Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:39