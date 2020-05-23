Москва, 23 мая 2020, 12:35 — REGNUM Платная трасса Москва — Казань может быть построена на четыре года раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 526

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 14

Общество В Московской области перестал действовать пропускной режим Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. 2K

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 671

Кино «Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг. 15

Энергетика Украина резко снизила цены на газ для населения Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте. 1

Общество Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. 30

Игры Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра. 23

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 10

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 118

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик. 24

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 94

Технологии Что поможет избежать болезней сердца Учёные из Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы рассказали, что может помочь избежать заболеваний сердца. 9

Гаджеты Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений. 16