Экономика
Коммерсантъ«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года
Госкомпания «Автодор» намерена завершить строительство трассы М-12 Москва—Казань раньше 2027 года.
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Общество
В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей
Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля.
Футбол
Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи
Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи. Тренер согласился, после чего отправился на базу мадридцев.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве
Здоровье
Названы восстанавливающие кишечник продукты
Музыка
Прав на песни «Ласкового мая» у Шатунова никогда не было, заявил Разин
Ранее Арбитражный суд Москвы привлек продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина к спору ее бывшего солиста Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка", которой принадлежат права на песни этой группы.
Единоборства
Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг для боя с Фьюри
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Происшествия
В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»
На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар.
Футбол
ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с Караевым
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Киберспорт
Объявлена дата выхода Half-Life: Alyx
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Здоровье
Врач назвал основные симптомы инсульта у женщин
Врач Кристиан Нольте из Центра медицинских исследований CSB в Германии назвал признаки инсульта.
Общество
Бывший разведчик Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни
Ушел из жизни легендарный разведчик, Герой России, Алексей Ботян, который возглавлял операцию по спасению польского города Кракова в январе 1945 года.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Пять ликов «Фланкера»: названы лучшие самолеты на основе Су-27
СМИ назвали пять лучших самолетов, созданных на базе Су-27.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Общество
Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок
В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Писательница и предпринимательница Лена Ленина 13 февраля вышла замуж за шеф-повара московского ресторана Magnus Locus.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
Бывший замглавы Новокузнецка Федорчук арестован на два месяца
Центральный районный суд Кемерово отправил под стражу на два месяца экс-заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука.