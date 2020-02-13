Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года

Госкомпания «Автодор» намерена завершить строительство трассы М-12 Москва—Казань раньше 2027 года.
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«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

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«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

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Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Реальное время10:08

Трасса Москва-Казань может быть построена раньше 2027 года - «Автодор»

Интерфакс10:57

«Автодор» допустил завершение трассы из Москвы в Казань раньше 2027 года

Ведомости12:19

«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года

Коммерсантъ17:29

Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Вечерняя Москва10:45
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
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Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи. Тренер согласился, после чего отправился на базу мадридцев.
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Ранее Арбитражный суд Москвы привлек продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина к спору ее бывшего солиста Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка", которой принадлежат права на песни этой группы.
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На 25-м этаже этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве начался пожар.
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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 15:52
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Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 02:31
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Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец 11 февраля в 18:48
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

РИА Новости 16:55
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Объявлена дата выхода Half-Life: Alyx

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США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
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Врач назвал основные симптомы инсульта у женщин

Врач Кристиан Нольте из Центра медицинских исследований CSB в Германии назвал признаки инсульта.
Pravda.Ru 02:47
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Футболист Тарасов извинился за свою шутку о коронавирусе

Газета.Ru 11:11
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Бывший разведчик Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни

Ушел из жизни легендарный разведчик, Герой России, Алексей Ботян, который возглавлял операцию по спасению польского города Кракова в январе 1945 года.
ЛОТ 01:17
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

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В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
ТАСС вчера в 15:33
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Армия и оружие

Пять ликов «Фланкера»: названы лучшие самолеты на основе Су-27

СМИ назвали пять лучших самолетов, созданных на базе Су-27.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

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Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Писательница и предпринимательница Лена Ленина 13 февраля вышла замуж за шеф-повара московского ресторана Magnus Locus.
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Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
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Бывший замглавы Новокузнецка Федорчук арестован на два месяца

Центральный районный суд Кемерово отправил под стражу на два месяца экс-заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука.
Коммерсантъ 09:35
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