Общество
Взгляд.руТрассу Москва – Казань запланировали построить на четыре года раньше
Платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин сократил срок строительства трассы Москва-Казань. Осталось «раскачать стройку»
Казанский репортер04:47
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Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
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Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
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Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Происшествия
Сотрудник банка в Москве рассказал о поведении захватчика заложников
Захватчик заложников в банке в центре Москвы на Земляном Валу забаррикадировался стульями в здании, он находится там один.
Lenta.ru 08:00
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Японская звезда реслинга Хана Кимура умерла в 22 года
ИА Красная Весна 13:28
Футбол
«Витебск» — «Динамо Минск»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси 23 мая
Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо Минск». Ставка: победа «Динамо» Мн за 1.80.
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Футбол
Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет
Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske.
Спорт-Экспресс 11:19
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Минэкологии Подмосковья начало проверку из-за загрязнения Москвы-реки
Отмечается, что жители Красногорска попросили министерство провести проверку из-за маслянистых пятен, которые появились на Москве-реке в месте впадения в неё реки Баньки.
RT на русском 12:33
Общество
Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Космос
Российский космонавт раскрыл тайну больших рисунков в Перу
Что касается изображений Перу, на кадрах можно увидеть рисунки, множество линий и различные фигуры.
Актуальные Новости 12:54
Киберспорт
OverDrive: Buster покинет состав Virtus.pro
CyberSport.ru вчера в 16:03
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Общество
Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
ТАСС 21 мая в 06:34
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотника
Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотника, сообщает командование Тихоокеанского флота США.
РИА Новости 13:41
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05