Платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Трассу Москва – Казань запланировали построить на четыре года раньше

Политика Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Происшествия В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.

Происшествия Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.

Происшествия На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 242

Происшествия Минэкологии Подмосковья начало проверку из-за загрязнения Москвы-реки Отмечается, что жители Красногорска попросили министерство провести проверку из-за маслянистых пятен, которые появились на Москве-реке в месте впадения в неё реки Баньки.

Общество Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением. 135

Политика Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС. 1,4K

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 749

Здоровье В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом. 439

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 653

Здоровье Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.

Космос Российский космонавт раскрыл тайну больших рисунков в Перу Что касается изображений Перу, на кадрах можно увидеть рисунки, множество линий и различные фигуры.

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов. 19

Армия и оружие Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии. 128