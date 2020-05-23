Общество

Взгляд.руВзгляд.руТрассу Москва – Казань запланировали построить на четыре года раньше

Платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Платную трассу «Москва-Казань» могут построить за 4 года

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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
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