Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Псковское агентство информации
Псковское агентство информации

Трассу «Таврида» открыли в Крыму

В Крыму открыли трассу «Таврида», по ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. «Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», – отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на торжественной церемонии 27 августа.В источнике
Евгений Дитрихроссийский политик
Результаты впечатляют. Трасса, по которой проехал президент Российской Федерации за рулём автомобиля, заслуживает самой высокой оценки. Это действительно качество, которого давно уже не встречала наша российская земля.
Подробнее о событии
ТАСС

Скорость на трассе «Таврида» в Крыму повысят до 110 км/ ч к новому туристическому сезону

ТАССвчера в 12:25
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известиявчера в 09:56
Москва 24

В Крыму открыта трасса «Таврида»

Москва 24вчера в 08:23
Газета.Ru

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Газета.Ruвчера в 08:30
Ведомости

В Крыму открыли трассу «Таврида»

Ведомостивчера в 08:40
Московский Комсомолец

В Крыму полностью открыли трассу «Таврида» - Дитрих

Московский Комсомолецвчера в 08:20
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформвчера в 09:16

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
778

У икры намечается подорожание

Лососи нарушили баланс спроса и предложения Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25 – 30% и ростом цен на нее на 20-60%.
Коммерсантъ18:09
2

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
237

«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС21:57
7