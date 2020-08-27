Трассу «Таврида» открыли в Крыму

В Крыму открыли трассу «Таврида», по ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. «Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», – отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на торжественной церемонии 27 августа.