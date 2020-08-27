Трассу «Таврида» открыли в Крыму
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В Крыму открыли трассу «Таврида», по ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. «Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», – отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на торжественной церемонии 27 августа.В источнике
Результаты впечатляют. Трасса, по которой проехал президент Российской Федерации за рулём автомобиля, заслуживает самой высокой оценки. Это действительно качество, которого давно уже не встречала наша российская земля.
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Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку
ИА Крыминформвчера в 09:16